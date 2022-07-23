العراق يوجه شكوى لمجلس الأمن حول القصف التركي في دهوك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وطلبت منه عقد جلسة طارئة حول “الاعتداء التركي” في محافظة دهوك بشمال العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم السبت، إن “وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي”​​​.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد قالت أنها “سلمت السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي” الذي حدث أمس في أحد مصايف محافظة دهوك.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن “مذكرة الاحتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركية ومثلت قمـة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمـة أراضيه”.

البيان شدد أن الهجوم الأخير “أخذ طابعا استفزازيا جديدا لا يمكن السكوت عنه، تمثل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المدن العراقية”.