العراق يوقع اتفاقية مع شيفرون الأمريكية بشأن مشروعات لاستكشاف النفط

منذ 6 دقائق
علم العراق

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إن العراق وقع اتفاقية مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية بشأن “مشروع الناصرية المكون من أربع رقع استكشافية وتطوير حقل بلد النفطي وأي حقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى”.

وعبر السوداني في بيان عن ترحيبه بعودة شركة شيفرون للعمل مجددا في العراق مؤكدا أن الحكومة “اختطت منهجا مختلفا في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها في العراق وخاصة الأمريكية منها”.

وفي عام 2021، فوض العراق شركة النفط الوطنية العراقية للتفاوض مع شركة شيفرون بشأن تطوير حقول النفط في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وأعلنت الوزارة في ذلك الوقت أن خطتها في المحافظة تتضمن إنجاز مجموعة من المشاريع العملاقة في قطاعات النفط والغاز وحقن المياه، بطاقة إنتاجية أولية مستهدفة تبلغ 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء العمل.

