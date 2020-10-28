“العزل العام” في فرنسا يخفض اليورو مقابل الدولار

تقارير إعلامية تشير إلى أن الحكومة الفرنسية قد تفرض إجراءات عزل عام

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الفرنسية قد تفرض إجراءات عزل عام جديدة، اعتبارًا من منتصف ليل غد الخميس.

وينتظر الفرنسيون خطابا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبثه التلفزيون اليوم الأربعاء.

إلى ذلك انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي، بعد احتمالات فرض إجراءات عزل عام لمواجهة كورونا، تشمل سائر البلاد في فرنسا، فيما صعد الين الياباني لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر، مع تعديل المتداولين لمراكزهم، تأهبًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الأسبوع المقبل.

ويذكر أنه وانخفض اليورو 0.4 % إلى 1.1753 دولار فيما زاد الين 0.2 % ليجري تداوله عند 104.16 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى يسجله خلال ما يربو على الشهر.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 % إلى 93.31، فيما استقر اليوان الصيني عند 6.7171 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.

وكذلك انخفض الدولار مجددًا مقابل الين الياباني، بفعل تبدد آمال إيجاد سبيل لتطبيق حزمة أخرى من التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وهو ما أثر على معنويات السوق.