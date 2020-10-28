استمع لاذاعتنا

“العزل العام” في فرنسا يخفض اليورو مقابل الدولار

منذ 7 دقائق
تقارير إعلامية تشير إلى أن الحكومة الفرنسية قد تفرض إجراءات عزل عام

تقارير إعلامية تشير إلى أن الحكومة الفرنسية قد تفرض إجراءات عزل عام

A A A
طباعة المقال

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الفرنسية قد تفرض إجراءات عزل عام جديدة، اعتبارًا من منتصف ليل غد الخميس.

وينتظر الفرنسيون خطابا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبثه التلفزيون اليوم الأربعاء.

إلى ذلك انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي، بعد احتمالات فرض إجراءات عزل عام لمواجهة كورونا، تشمل سائر البلاد في فرنسا، فيما صعد الين الياباني لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر، مع تعديل المتداولين لمراكزهم، تأهبًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الأسبوع المقبل.

ويذكر أنه وانخفض اليورو 0.4 % إلى 1.1753 دولار فيما زاد الين 0.2 % ليجري تداوله عند 104.16 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى يسجله خلال ما يربو على الشهر.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 % إلى 93.31، فيما استقر اليوان الصيني عند 6.7171 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.

وكذلك انخفض الدولار مجددًا مقابل الين الياباني، بفعل تبدد آمال إيجاد سبيل لتطبيق حزمة أخرى من التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وهو ما أثر على معنويات السوق.

    المزيد من أخبار العالم

    شيخ الأزهر أحمد الطيب
    شيخ الأزهر يدعو لإقرار تشريع عالمي يجرّم معاداة المسلمين
    شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي
    كورونا
    رئيس المجلس الأوروبي: نشهد ارتفاعا “خطير ومقلق” بإصابات كورونا
    معارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني
    رغم الهدنة..تجدد المعارك في إقليم ناغورنو كاراباخ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دولار
    مسرحية السوق السوداء… هؤلاء من يقفون خلف انخفاض الدولار
    كورونا
    كورونا
    أخطاء فادحة في “فحوصات كورونا”..والعواقب وخيمة
    الشيخ بهاء الحريري
    ما الذي يخيف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان من مشروع بهاء الحريري الإنقاذي ؟