العفو الدولية تحذر من إعدام إيران لـ 4 ناشطين أهوازيين

حذرت منظمة العفو الدولية من مغبة إعدام 4 ناشطين من عرب الأهواز بعد ما صدر الحكم ضدهم من قبل محكمة الثورة الايرانية بناء على اعترافات قسرية مأخوذة تحت التعذيب.

ووفقا لبيان المنظمة، فقد قام كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري بخياطة شفاههم معًا وبدأوا اضرابا عن الطعام منذ 23 يناير الماضي، في سجن “شيبان” في الأهواز، احتجاجًا على ظروف سجنهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، والتهديد المستمر بالإعدام.

كما اختفى معتقل رابع من عرب الأهواز، ناصر الخفاجي، قسريًا، منذ أبريل 2020،من سجن “سبيدار” في الأهواز، ما يعرضه لخطر التعذيب والإعدام السري.

وناشدت المنظمة رئيس القضاء الايراني، إبراهيم رئيسي، من خلال رسالة الى سفارة إيران في شارع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.

وقالت إنهم نُقلوا مع عشرات آخرين، من بينهم سجناء الرأي محمد علي عموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة، من سجن شيبان إلى مكان مجهول في 31 مارس 2020 بعد احتجاجات على انتشار فيروس كورونا في السجن.

وأضافت: “بينما أُعيد معظمهم إلى سجن شيبان بحلول 13 أبريل 2020 ، حيث حُرموا لاحقًا من الرعاية الطبية للإصابات التي لحقت بهم أثناء قمع الاحتجاجات، ظل علي الخزرجي وحسين السيلاوي مختفيين قسريًا حتى نوفمبر 2020، كما تستمر السلطات في إخفاء ناصر الخفاجي قسريًا”.

Iran's @Khamenei_fa must reveal the fate & whereabouts of Ahwazi Arab prisoner #NaserKhafajian & stop any plans to execute him and #AliKhasraji, #HosseinSilawi & #JasemHeidary. Iran's authorities must quash their death sentences & grant them fair retrials. https://t.co/uEC3oLG5mi pic.twitter.com/DAkc0GVjUx

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) February 12, 2021