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العقوبات الأمريكية تدفع أردوغان للتودد إلى الاتحاد الأوروبي

منذ ساعتين
الرئيس التركي رجب طيب ردوغان

الرئيس التركي رجب طيب ردوغان

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دفعت العقوبات الأمريكية على أنقرة ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإلى تغيير سياسته خاصة مع الاتحاد الأوروبي .

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أمله في فتح “صفحة جديدة” بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إنّه “في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهوداً حثيثة لإثارة أزمات”، بحسب فرانس برس.

وإذ دعا أردوغان إلى “إنقاذ” العلاقات التركية-الأوروبية من “هذه الحلقة المفرغة”، أعرب عن رغبته في “إعادة إطلاق” الحوار مع الاتّحاد الأوروبي من خلال “النظر إلى الوضع برمّته” و”على أساس المصالح المتبادلة”.

ونقل البيان عن الرئيس التركي قوله إنّ اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر “إيجابية” بين الجانبين.

وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل الخميس فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها “غير القانونيّة والعدوانيّة” في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.

وبعيد أيام من هذه العقوبات الأوروبية فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “أس-400”.

ونقل البيان عن أردوغان قوله “إنّنا نأمل في أن يتمكّن الاتّحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا”.

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