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العقوبات الأمريكية ضد ابنتي بوتين تثير دهشة الكرملين

منذ 43 دقيقة
بوتين وبناته

بوتين وبناته

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قال الكرملين اليوم الخميس إنه يشعر بالدهشة إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا.

فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا أمس الأربعاء مستهدفة البنوك والنخب في روسيا، والتي شملت ابنتي بوتين كاترينا وماريا اللتان يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهما يخفيان ثروة والدهما.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “بالطبع نعتبر هذه العقوبات في حد ذاتها امتدادا لموقف مسعور للغاية فيما يتعلق بفرض القيود… على أية حال، النهج المستمر بفرض قيود على أفراد الأسرة يتكلم عن نفسه”.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يستوعب سبب استهداف ابنتي بوتين.

وقال “هذا شيء يصعب فهمه وتفسيره. لسوء الحظ، هذه هي نوعية الخصوم الذين علينا التعامل معهم”.

ووفقا للتفاصيل الواردة في القرار المتعلق بحزمة العقوبات الأمريكية التي جرى الإعلان عنها أمس، تعمل ابنة بوتين كاترينا تيخونوفا مديرة تنفيذية في مجال التكنولوجيا ويساهم عملها في دعم الحكومة الروسية وصناعة الدفاع في البلاد.

وقالت الولايات المتحدة إن ابنته الأخرى ماريا فورونتسوفا تقود برامج تمولها الحكومة وتلقت مليارات الدولارات من الكرملين لإجراء أبحاث على الجينات والتي يشرف عليها بوتين شخصيا.

ولطالما أبقى بوتين حياته الخاصة وأسرته بعيدا عن دائرة الضوء. وغالبا ما يرفض الكرملين الأسئلة المتعلقة بأسرته بحجة احترام حقه في الخصوصية.

    المصدر :
  • رويترز

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