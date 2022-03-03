العقوبات الرياضية تتواصل.. “فورمولا 1” تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا

تتواصل العقوبات الرياضية على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، حيث أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “FIA” عن إنهاء عقده مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل.

وأنهت “فورمولا 1” قبل الموعد المحدد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي، بحسب موقع “موتورسبورت”، نقلاً عن بيان صادر عن منظمي السلسلة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلغاء المرحلة الروسية في الموسم المقبل وسط الأوضاع في أوكرانيا.

وفي بيان قالت فيه “فورمولا 1”: “إن الفورمولا 1 يمكنها تأكيد أنها أنهت عقدها مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل”.

ويمتد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي حتى عام 2025. وفي عام 2022، كان من المفترض أن تستضيف مدينة سوتشي المسرح للمرة الأخيرة، وبعد ذلك كان من المقرر أن تقام المنافسة في سانت بطرسبورغ على حلبة إيغورا درايف.

ويأتي هذا القرار بعد أن وجدت روسيا نفسها في عزلة كروية، ورياضية تامة بعد قرارات صارمة من اتحادت دولية عدة، أبرزها للدولي “فيفا”، والأوروبي “يويفا” في كرة القدم الاثنين من خلال عدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، بالإضافة إلى توصية من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات العالمية بحظر الرياضيين الروس، والبيلاروس من منافساتهم.

الريشة الطائرة والسباحة

كما قرر الاتحادان الدوليان للريشة الطائرة والسباحة منع روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للعبتين، بينما أكد الاتحادان إمكانية مشاركة الرياضيين من هذين البلدين تحت علم محايد.

وقال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة إن قراره بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء سيبدأ تنفيذه في بطولة ألمانيا المفتوحة المقررة ما بين الثامن، و13 مارس الجاري.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة ألغى الاثنين بطولة العالم للناشئين المقررة في مدينة كازان الروسية في أغسطس المقبل، بينما قال إنه سيسمح للرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافسات الرياضة كرياضيين مستقلين أو كفرق مستقلة دون رفع أي أعلام أو عزف أي نشيد وطني لهذين البلدين.

يذكر أنّ بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2022 كانت مقرّرة بين 26 أغسطس و11 سبتمبر المقبلين على الأراضي الروسية.

ألعاب القوى

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب “في المستقبل المنظور وبأثر فوري”، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلجراد بالفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريجون) الأميركية في يوليو المقبل.

يذكر أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى مستبعد من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب “التنشط الممنهج” للدولة الروسية، وبالتالي فهو غير مؤهل حاليًا لاستضافة أحداث ألعاب القوى العالمية أو إرسال فرق إلى البطولات الدولية.

التنس

بدوره، أعلن الاتحاد الدولي للتنس استبعاد المنتخب الروسي من منافسات كأسي ديفيس، وبيلي جين كينج اللتين يحمل لقبيهما.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة في بيان أنه تم اتخاذ هذه العقوبة التي تنطبق أيضًا على بيلاروس، “إلى أجل غير مسمى”، تنفيذاً لتوصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في بيان مشترك أن الروس والبيلاروس سيكونون قادرين على الاستمرار بالمشاركة في دورات وبطولات الرابطتين بينها “الجراند سلام” شرط عدم تمثيل البلدين.

وأضاف البيان: “لكن حتّى إشعار آخر، لن يشاركوا تحت علم روسيا، وبيلاروس”.

كما قررت الهيئات المنظمة للتنس تعليق جميع البطولات التي كانت مبرمجة في كل من روسيا، وبيلاروسيا، كما تم تعليق عضوية الدولتين في الاتحاد الدولي للتنس.