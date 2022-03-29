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العقوبات تتواصل.. اليابان تحظر صادرات الذهب إلى روسيا

منذ 13 ساعة
اليابان تفرض عقوبات على روسيا

اليابان تفرض عقوبات على روسيا

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لم تتوقف العقوبات الاقتصادية على روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، حظر تصدير المعادن النفيسة، وخصوصا الذهب، إلى روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

ويعكس الحظر على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا تصميم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على فرض مزيد من العقوبات على موسكو، والتي تعهد بها أثناء اجتماع زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.

وبدءا من الخامس من أبريل، ستحظر اليابان تصدير المعادن النفيسة ومنتجات أخرى من بينها السيارات الفاخرة والمجوهرات ومستحضرات التجميل والخمور إلى روسيا.

قال مسؤلون حكوميون إن صادرات الذهب المتجهة إلى روسيا ستحتاج إلى موافقة مسبقة من وزير المالية الياباني، عندما يبدأ سريان القاعدة الجديدة في الخامس من أبريل.

وأعلن كيشيدا عن خطط لإلغاء وضع الأفضلية التجارية لروسيا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها، وأيضا حظر بعض الواردات من روسيا.

القائمة الكاملة للعقوبات الاقتصادية

وفرضت 35 دولة حول العالم عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا، من الولايات المتحدة الأميركية إلى المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وعدد من الدول الآسيوية وصولاً إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.

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