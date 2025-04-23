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العقوبات على إيران ترفع أسعار النفط عالميًا

منذ 6 دقائق
أسعار النفط (تعبيرية)

أسعار النفط (تعبيرية)

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سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 1% في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مستمرة في مكاسبها التي بدأت في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم الأسواق لتأثير مجموعة جديدة من العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب انخفاض مخزونات الخام الأميركية، وتراجع نبرة التهديد من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لبيانات وكالة رويترز، فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 61 سنتًا أو ما يعادل 0.9% لتسجل 68.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 60 سنتًا أو 0.94% لتصل إلى 64.27 دولار للبرميل.

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