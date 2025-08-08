العقود الآجلة للذهب تسجل مستوى قياسيا بعد تقرير عن رسوم جمركية

صعدت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 3476.70 دولار، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3534.10 دولار.

وبحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3386.63 دولار للأوقية (الأونصة).ولكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعا 0.7بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما.

وبحسب الصحيفة، قال الخطاب وهو بتاريخ 31 يوليو تموز إن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما و100 أوقية يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم أعلى. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير في أكتيف تريدز “نظرا لتقلبات عملية صنع القرار المتعلقة بالتجارة في الولايات المتحدة، من الصعب وضع توقعات طويلة الأجل، ولكن بافتراض سيناريو بقاء الرسوم الجمركية ساريا… يتوقع المرء أن تتأثر الأسعار في المعاملات الفورية وترتفع، مما يقلص الفارق مقارنة بالعقود الآجلة”.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ أمس الخميس، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند للإسراع لبحث اتفاقات تجارية أفضل.

ويعد الذهب عادة ملاذا آمنا للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وفي الأسبوع الماضي، عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتتوقع السوق الآن بنسبة 89 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.31 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 ‬بالمئة إلى 1326.91 دولار وانخفض البلاديوم 2.3بالمئة إلى 1124.93 دولار.