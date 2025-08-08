العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي بعد تقرير عن رسوم جمركية

صعدت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما.

وظل الذهب في المعاملات الفورية متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو تموز في وقت سابق من الجلسة. وكسب المعدن النفيس أكثر منواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 3490.70 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما.

وبحسب الصحيفة، قال الخطاب وهو بتاريخ 31 يوليو تموز إن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما و100 أوقية يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم أعلى. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم.

وقال برايان لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة إن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب “ستسفر عن خلل” وانعكس ذلك على الأسعار هذا الصباح، في إشارة إلى الأسعار التي تتأثر باضطرابات التداول وانخفاض السيولة.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ أمس الخميس، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند للإسراع لبحث اتفاقات تجارية أفضل.

ويعد الذهب عادة ملاذا آمنا للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وفي الأسبوع الماضي، عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتتوقع السوق الآن بنسبة 91 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7‭ ‬بالمئة إلى 1343.64 دولار واستقر البلاديوم عند 1150.94 دولار.