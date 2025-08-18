العقود الآجلة للغاز تتراجع مع توقعات بطقس أقل حرارة

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين مدفوعة بإنتاج يقترب من مستوى قياسي ووفرة في مخزونات الوقود وتوقعات بطقس أقل حرارة الأسبوع المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر أيلول في بورصة نيويورك التجارية 9.5 سنت، بما يعادل 3.3 بالمئة، إلى 2.821 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة (09:53 بتوقيت غرينتش).

وتوقع المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يتحرك الإعصار إيرين، الذي كان قريبا من جزر البهاما، شمالا ثم شرقا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، لبقية الأسبوع دون أن يضرب اليابسة.

وعلى الرغم من أن العواصف قد ترفع أسعار الغاز من خلال تعطيل إنتاجه في خليج المكسيك، فإن المحللين أوضحوا أن العواصف من المرجح أن تخفض الطلب والأسعار جراء إغلاق محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال وانقطاع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات، مما يقلل من كمية الغاز التي تحتاجها مولدات الكهرباء.

ويأتي حوالي اثنين بالمئة فقط من إجمالي غاز الولايات المتحدة من مواقع بحرية اتحادية في خليج المكسيك، بينما يأتي أكثر من 40 بالمئة من الكهرباء المنتجة محليا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.

ووفقا لمجموعة بورصات لندن فإن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الثماني والأربعين السفلى ارتفع إلى 108.2 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية أغسطس آب وحتى الآن ارتفاعا من أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 107.9 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز.