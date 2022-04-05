العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها.. عقود برنت تهبط في التعاملات

واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية وهبط الخام الأمريكي دولارين إلى 101.25 دولار للبرميل

واضطربت أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية عندما عطلت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إمدادات الطاقة ودفعت أسعار النفط إلى قرابة 140 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في حوالي 14 عاما.

وانخفضت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عن سحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة 6 أشهر اعتبارا من مايو/أيار ليصل إلى 180 مليون برميل.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 6% إلى ذروة 9 أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل هبوط في الإنتاج الأمريكي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئا واحتمال أن عقوبات إضافية على إمدادات الغاز الروسي ستبقي الصادرات الأمريكية من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة لشهور قادمة.

وصعدت عقود الغاز الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية وسجل متوسط الأسعار في مارس آذار أعلى مستوياته في ثمانية أعوام وسط قفزة في الطلب والأسعار العالمية للغاز بينما سعت بضع دول لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.

وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 32.0 سنتا، أو 5.6%، لتسجل عند التسوية 6.032 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 27 يناير كانون الثاني.

وفي روسيا، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن إحصاءات لصناعة النفط، أن إنتاج روسيا اليومي من الخام ومكثفات الغاز في أوائل أبريل/نيسان انخفض 4% مقارنة بمارس/ آذار.

وقالت الوكالة إن متوسط الإنتاج اليومي بلغ نحو 1.444 مليون طن أو 10.58 مليون برميل في اليوم في أوائل أبريل نيسان.

وكان إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في مارس/آذار قد هبط إلى 11.01 مليون برميل من 11.06 مليون برميل في فبراير/شباط.

وتأتي هذه التقارير عن انخفاض الإنتاج في وقت تعاني فيه الشركات المصدرة صعوبات في مواجهة العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.