العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تعوض جزءاً من خسائرها

استعادت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اليوم الأربعاء جزءا من خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى قفزة في الطلب وسط موجات حارة.

وكانت الأسعار هبطت 17 بالمئة في جلسة الثلاثاء بفعل رهانات على أن توقفا للعمليات لفترة طويلة في مركز فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال سيزيد المخزونات المحلية.

وأنهت عقود الغاز تسليم يوليو تموز جلسة التداول مرتفعة حوالي 23 سنتا، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 7.420 دولار للمليون وحدة حرارة بريطانية بعد أن سجلت في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مايو أيار.

وما زالت العقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 103 بالمئة عن مستواها في بداية العام، إذ تبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية خصوصا منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط مخاوف بأن موسكو ربما تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد الولايات المتحدة في زيادة طاقتها لتكرير النفط.

وأبلغت جان بيير الصحفيين أن بايدن منفتح على “كل الاستخدامات المعقولة” لأدوات الحكومة الاتحادية لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف في محطات الوقود، بما في ذلك إجراءات طارئة مثل تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

وقال البيت الأبيض أيضا إن إنتاج النفط سيكون ضمن جدول الأعمال أثناء زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية في يوليو تموز.