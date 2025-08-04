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العليمي يتهم إيران بدعم ميليشيات تزعزع أمن اليمن والمنطقة

منذ ساعة واحدة
رشاد العليمي

رشاد العليمي

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على أن إيران “ماضية في الاستثمار بميليشياتها المسلحة” لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال دعم الجماعات المتورطة في تهريب السلاح والمخدرات وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العليمي ناقش، في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتش، مستجدات الأوضاع اليمنية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز الإصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، ودعم سلطات إنفاذ القانون.

وأشار العليمي إلى النجاحات التي تحققت مؤخراً في ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات أخرى، واعتراض شحنات أسلحة ومعدات حربية ومواد مخدرة، في وقت تتواصل فيه جهود التنسيق مع البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتقليص عجز الموازنة.

وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المواقف الأميركية الداعمة للشرعية، والتدخلات الإنسانية للتخفيف من آثار الحرب، مشيدًا بالشراكة القائمة في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب، ودعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش وتنفيذ قرار حظر الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين.

    المصدر :
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