العملات تهتز بعد تهديد ترامب بضرائب 30%.. والبيتكوين تتصدر المكاسب

تراجع اليورو لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في وقت مبكر من اليوم الاثنين بينما حقق الدولار مكاسب طفيفة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات القادمة من اثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، ارتفعت بتكوين إلى مستوى غير مسبوق وتجاوزت حاجز 120 ألف دولار، إذ راهن المستثمرون هذا الأسبوع على تحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول.

وسجلت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم في أحدث تعاملات زيادة 2.6 بالمئة إلى 122248.59 دولار، بينما صعدت إيثر اثنين بالمئة لتبلغ 3052 دولارا.

أعلن ترامب يوم السبت عن أحدث الرسوم الجمركية في رسالتين منفصلتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ونُشرتا على منصته تروث سوشيال.

ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وضارة، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس آب وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وجاء رد الفعل في سوق العملات على أحدث تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية هادئا إلى حد كبير في التعاملات الأسيوية، غير أن اليورو تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبا في وقت مبكر من الجلسة.

واستعادت العملة الأوروبية الموحدة في وقت لاحق بعض قوتها وانخفضت في ختام التعاملات 0.13 بالمئة إلى 1.1676 دولار.

وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.28 بالمئة إلى 18.6763.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3470 دولار، في حين سجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا ليبلغ 147.31 مقابل الدولار.

وقالت كارول كونج محللة شؤون العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي “يبدو أن الأسواق المالية أصبحت غير حساسة تجاه تهديدات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية الآن بعد أن شهدت الكثير من هذه التهديدات في الأشهر القليلة الماضية”.

وأضافت “بالحكم على رد فعل السوق المحدود، قد تعتقد الأسواق أن أحدث تهديد من ترامب هو في الواقع مناورة لانتزاع المزيد من التنازلات”.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6566 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5987 دولار.

وفي آسيا، أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن صادرات الصين استعادت زخمها في يونيو حزيران، كما انتعشت الواردات، إذ سارع المصدرون لإرسال الشحنات للاستفادة من هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي لاتفاق ترامب في أغسطس آب.

ومع ذلك، لم تؤثر هذه البيانات على حركة اليوان في التعاملات الداخلية إذ شهد تغيرا طفيفا ليبلغ 7.1706 مقابل الدولار. وسجل ارتفاعا طفيفا في التعاملات الخارجية إلى 7.1710 للدولار