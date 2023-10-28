العملية البرية الإسرائيلية مستمرة.. وقصف عنيف على مناطق متفرقة في غزة

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

بعد ليلة دامية داخل قطاع غزة ومع استمرار العدو الإسرائيلي بعملياته البرية التي انطلقت ليل أمس الجمعة 27\10\2023، تواصل إسرائيل قصفها المكثف والعنيف على العديد من المناطق داخل القطاع.

فقد شنت إسرائيل قصفاً بالمدفعية على مناطق عدة في غزة، مثل بيت حانون بالإضافة لغارات جوية استهدفت منطقتي التفاح وجباليا.

واستمرت العملية البرية العسكرية في بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج، بحسب العربية.

في موازاة ذلك قتل العشرات وأصيب آخرون منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت 28\10\2023، إثر قصف صاروخي إسرائيلي، على أحياء سكنية في عدد من المناطق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتركز القصف الجوي على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا بشمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على نفس المناطق.

كما طال القصف محيط مستشفيي الشفاء غرب مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي وسط القطاع، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية أكثر من عشر مرات على محيطهما.

وأفاد الدفاع المدني في القطاع أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية “دمرت كليا” مئات المباني في غزة، مضيفاً أن القصف الكثيف أدى إلى تغير “معالم غزة ومحافظة الشمال”.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات عسكرية دخلت الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية.

وأضاف المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس (تويتر سابقا) أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية يرافقها إطلاق نار كثيف.