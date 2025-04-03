"العملية انتهت".. ترامب يعلن نجاح سياساته التجارية في تعافي الاقتصاد

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أن الاقتصاد الأميركي سيكون أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها إدارته أثمرت عن تعزيز النمو والاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الشركاء التجاريين، أعلن ترامب أن “العملية انتهت والمريض يتعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء”.

ومساء الأربعاء؛ أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأميركي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف.

وأكد في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، و50% على ليسوتو، بينما سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 20%. وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%، والتي ستكون من نصيب بريطانيا.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستبدأ اعتبارًا من الخميس، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لن تكون مضادة بالكامل، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري.

وانتقد الهند بشكل خاص قائلاً: “الهند لا تعاملنا بإنصاف”، مؤكداً أنه سيحاسب الدول التي تتبع سياسات تجارية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة.

كما كشف ترامب أن العجز التجاري الأميركي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ”الرقم القياسي الذي لا مثيل له”. ودعا زعماء العالم إلى إلغاء رسومهم الجمركية لتحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.

هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار مساعي ترامب للحد من العجز التجاري وتعزيز الصادرات الأميركية، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من هذه الرسوم.