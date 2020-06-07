العنصرية تتغلغل في صفوف عناصر الشرطة الفرنسية.. والحكومة تفتح تحقيقاً في الأمر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أمر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، بفتح تحقيق حول صفحة على “فيسبوك” يرجح أن غالبية أعضائها من رجال الشرطة الفرنسية، وتحتوي على رسائل وتعليقات عنصرية.

وفتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا للبحث في ملابسات القضية، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات عديدة ضد عنف رجال الشرطة.

وحسب موقع “ستريت بريس” الإخباري، فإن الصفحة التي يجري التحقيق في محتواها تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون للشرطة والدرك الفرنسيين.

وعلى الرغم من أن ما ينشر في الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء، إلا أن الموقع تمكن من الحصول على محتوى هذه الصفحة التي نشرت فيها “مئات الرسائل والتعليقات ذات الطابع العنصري”.