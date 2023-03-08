العنف كاستراتيجيّة

يعتبر العنف الجنسي وسيلة لشن الحرب حقيقة ومؤكدة لجرائم الاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا. بشكل عام، هذا هو أحد مظاهر الجريمة ضد الإنسانية، التي لا يمكن التغاضي عنها أو نسيانها. صرحت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، متحدثة في مؤتمر متحدون من أجل العدالة الذي عقد في لفيف، أنه كانت هناك 171 حالة عنف جنسي ارتكبها المحتلون الروس في أوكرانيا منذ بداية الغزو الشامل.. بالطبع، فقط انها الحالات المؤكدة ومثبتة، لسوء الحظ، يمكن أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير، لكن الشيء الرئيسي في هذه الحالة ليس المؤشرات الرقمية، ولكن حقيقة أن المعاناة الإنسانية والألم في أوكرانيا يتزايدان كل يوم.

وراء هذه الأرقام – جثث ومصائر الأوكرانيين. لذلك، على الرغم من حقيقة أن الكرملين يواصل تغطية نفسه بجملة “عملية خاصة”، وإظهار صورة صانع سلام وتقريباً “منقذ”، لم يعد يستطيع إخفاء الجرائم الجنسية التي أصبحت ظاهرة جماهيرية للجيش الروسي وتم توثيقها في أوكرانيا.

ولا يتعلق الأمر باغتصاب النساء فحسب، بل يتعلق أيضًا بالجرائم المرتكبة ضد الرجال والأطفال. وتشمل القائمة، على سبيل المثال، التعري القسري والتعذيب ذي الطبيعة الجنسية. على وجه الخصوص، من المعروف أنه تم العثور على أربعة عوازل كبيرة على الأقل مع أدلة واضحة على التعذيب المنهجي أثناء الاحتلال في خيرسون بعد إنهاء الاحتلال. وبحسب المحققين، فقد تم ارتكاب عنف جنسي جماعي في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاغتصاب بالهراوات والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية. بشكل عام، وجد المحققون الأوكرانيون أدلة على العنف الجنسي من قبل الجيش الروسي في جميع الأراضي التي احتلتها القوات الأوكرانية وحررتها فيما بعد. دعونا نتذكر واحدة من أكثر الحالات التي تم ملاحظتها – مأساة بوتشي، حيث تم اكتشاف ليس فقط مدافن جماعية بعد التحرير ، ولكن تم توثيق وقائع العنف والإبادة الجماعية للسكان المسالمين في المدينة. من بين الأدلة المعلنة والمؤكدة، هناك أيضًا حالة الاعتقال القسري لنساء أوكرانيات تتراوح أعمارهن بين 14 و25 عامًا في الطابق السفلي من قبل الروس، حيث تعرضوا للإهانة والاغتصاب بانتظام. في وقت لاحق أصبح معروفًا أن العديد من الضحايا حملن. وفقًا للمحققين الأوكرانيين، في معظم الحالات، كان القادة الروس على علم بعمليات الاغتصاب أو حتى شجعوا مرؤوسيهم على “الاسترخاء قليلاً”. وهذه، للأسف، ليست حالات منعزلة، بل تقليدًا للجيش الروسي – في جميع الحروب، استخدم الروس العنف الجنسي كوسيلة للحرب. دعونا نتذكر حروب الشيشان، عندما اغتصبت القوات الفيدرالية النساء في قرى الكيراخ، من وجهة نظر المسلمين، هذه إهانة رهيبة. تم ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي من قبل Wagnerites خلال الحروب في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، وخلال الحرب العالمية الثانية، لم يخجل الجيش الروسي من الاعتداء الجنسي على النساء في طريقهم إلى النصر في برلين.

من المعروف أنه تم اغتصاب ما لا يقل عن مليوني امرأة في ألمانيا وحدها – وتأكدت هذه الحقائق من خلال تحقيق المؤرخ البريطاني إي بيفور. اغتصب الروس حتى سجناء ، والنساء البولنديات والتشيكوسلوفاكيات، وكذلك النساء الروسيات والأوكرانيات اللائي تم نقلهن إلى ألمانيا للعمل القسري. لقد كان جيش من المغتصبين يفترس النساء أينما ذهبن. الآن هو جيش من المعتدين والإرهابيين الذين يستخدمون العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب. من الواضح، في النظرية والممارسة الملتوية لإمبراطورية بوتين الروسية، يجب أن يُظهر هذا قوة جيشه. لكن هذا ليس تعبيرًا عن القوة بأي حال من الأحوال، بل على العكس تمامًا – مظهر من مظاهر الضعف. هذه الجرائم متعمدة وترتكب من أجل الإرهاب وإحباط معنويات الأوكرانيين والمتعة الشخصية.

وقد بدأت بالفعل عشرات الإجراءات في أوكرانيا بشأن الجرائم الجنسية التي ارتكبها الروس، وتم الإبلاغ عن مئات من هذه الحالات من المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي ، مؤكدة أن الروس يستخدمون العنف الجنسي كسلاح.

العنف الجنسي هو أخطر الجرائم من حيث العواقب، وقد أصبح هذا النوع من العنف في أوكرانيا جزءًا من الإبادة الجماعية والإذلال للشعب. كان المحققون الأوكرانيون مقتنعين بأن الجنود الروس أمروا بارتكاب أعمال عنف جنسي أو تغاضوا عنها بعد سماع العديد من روايات الشهود في مدن مختلفة من مناطق كييف، تشيرنيهيف، خاركيف، دونيتسك وخيرسون بعد التحرير. إن توثيق جرائم الروس في المناطق التي تم تحريرها للتو يظهر أن قوات الاحتلال تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي وهذا ينطبق تمامًا على كل مكان مأهول كان تحت الاحتلال.

لسوء الحظ، لا يزال العنف الجنسي يزدهر في قلب أوروبا في القرن الحادي والعشرين. لكن لا ينبغي أن يمر دون عقاب. يجب التحقيق في كل واقعة عنف جنسي من قبل الروس في أوكرانيا وإعلانها كقاعدة أدلة لمحكمة لاهاي. إن اغتصاب المدنيين أمر غير مقبول. جرائم شنيعة تثبت الجوهر الشعبي للجيش الروسي، الذي اتسم تاريخياً بمثل هذا السلوك. لا يجب أن تقف الدولة الأوكرانية فقط إلى جانب الحقيقة والعدالة، ولكن يجب على العالم المتحضر بأسره أن يفتح أعينه على جرائم المحتلين الروس، التي يرتكبونها منذ أكثر من عام في بلد مستقل. الشيء الرئيسي في هذه العملية هو أن المجرمين ينالون عقوبة عادلة. من المهم أن يتم الكشف عن الجرائم الجنسية والتحقيق فيها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في 7 آذار/ مارس، في مقر الأمم المتحدة، في إطار الدورة 67 للجنة وضع المرأة، تحدث الوفد الأوكراني عن التجربة المشتركة للاستجابة للعنف الجنسي ومنع وقوعه أثناء النزاعات، على وجه الخصوص، حول دور المنظمات النسائية غير الحكومية في هذا المجال. مما لا شك فيه، أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يرون معلومات حول جرائم العنف التي ارتكبها الروس في أوكرانيا، كلما كانت العقوبة على أفعال المعتدي الروسي أسرع وأكثر إنصافًا.

للأسف، لا يزال هناك أشخاص في العالم لم يقرروا بشكل كامل من هو المعتدي الحقيقي في هذه الحالة. يجب أن تشكل إدانة الاغتصاب وجرائم الحرب الأخرى سابقة حتى يفهم أي معتد محتمل ويعرف أنه لن يفلت من العقاب.