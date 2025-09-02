العودة للتخصيب المنخفض.. إيران تحدد شروطها قبل رفع العقوبات

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استعداد بلاده التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية والعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة وفق ما نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015، فيما يرتقب أن يناقش البرلمان الإيراني اليم الثلاثاء، مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على قرار الترويكا الأوربية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الأسبوع الماضي تفعيل آلية الزناد (سناب باك).

إلا أن بقائي أوضح أن طهران تشترط مقابل ذلك، التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقها في التخصيب داخل أراضيها.

ووصف المتحدث الشروط الثلاثة التي حددتها الدول الأوروبية الثلاث من أجل تفادي العقوبات بأنها “دليل على غياب الجدية وحسن النية”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان البريطانية”.

“أزمة ثقة كبيرة”

إلى ذلك، أكد أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن طهران “تشعر بالقلق من تسرب المعلومات التي تجمعها الوكالة إلى إسرائيل، خاصة بعد أن أصبح موقف الوكالة أكثر تسييساً”.

ورأى أن تقارير الوكالة استخدمت مرارا كذريعة لتبرير إجراءات اتخذت ضد بلاده، من بينها الهجوم الإسرائيلي الأخير في يونيو الماضي.

كذلك اعتبر أن الدول الأوروبية “تكاد تتنازل عن دورها كوسيط بين بلاده والولايات المتحدة، عبر دعم إعادة فرض العقوبات الأممية، مؤكد أن هذه الخطوة ستتيح لواشنطن التحكم الكامل في مستقبل الاتفاق النووي. وأوضح قائلا إنه “بمجرد إعادة فرض العقوبات الدولية خلال أقل من 30 يوماً، ستستعيد الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لتحديد مسار الاتفاق ومستقبل العقوبات”.

وكانت الترويكا الأوروبية أبلغت الأسبوع الماضي مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، فضلا عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد.

ما أثار غضب الجانب الإيراني، الذي اعتبر ان هذا الإجراء غير قانوني ومسيس، وأتى “تنفيذا للأوامر الأميركية”.