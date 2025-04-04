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الغارات الأميركية تتواصل على اليمن.. والحوثيون يستهدفون إسرائيل

4 - أبريل - 2025
سفينة أمريكية تطلق الصواريخ على مواقع للحوثيين في اليمن

سفينة أمريكية تطلق الصواريخ على مواقع للحوثيين في اليمن (رويترز)

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قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن قصفا أميركيا استهدف منطقتين في صعدة شمالي اليمن، في حين تحدث إعلام إسرائيلي عن اعتراض الدفاعات الجوية الأميركية صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى إسرائيل.

وقالت المصادر إن “عدوانا أميركيا استهدف منطقة كهلان شرق مدينة صعدة ومنطقة العصايد بمديرية كتاف في صعدة أيضا”.

وأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مقاتلات أميركية شنت سلسلة غارات على محافظات صعدة والحديدة وصنعاء.

وأفادت هذه المصادر بأن الغارات استهدفت شرق وجنوب شرق مدينة صعدة بـ17 غارة على دفعتين.

اعتراض صاروخ

وفي وقت متأخر من مساء أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الأميركية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى إسرائيل.

من جهتها، ​​​​ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الأميركي اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى الحدود. ولفتت إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار داخل إسرائيل نتيجة هذا الهجوم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 15 مارس/آذار الماضي أنه أمر قواته بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

ورد الحوثيون بأن تهديد ترامب لن يثنيهم عن “مواصلة مناصرة غزة” حيث استأنفوا منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن بالبحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف الجيش الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.

    المصدر :
  • وكالات

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