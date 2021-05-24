الغارديان: انفجار إيران وقع في مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في خبر لها إن انفجاراً كبيراً وقع في مجمع يضم مصنعاً لتصنيع الطائرات بدون طيار الإيرانية، وأضافت الصحيفة أن الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات “هيسا” (Hesa)، التي تنتج مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات بدون طيار للقوات الإيرانية والموالية لإيران، توجد في المجمع الذي تملكه شركة “سبهان نارغوستار” للصناعات الكيماوية.

وجاء الانفجار بعد أيام من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس في قطاع غزة.

لكن، في إيران لم يرد تأكيد مستقل لسبب الانفجار أو الضربة الدقيقة للمصنع التي حصلت في الامس في اصفهان، كما لم تقدم طهران أي معلومات عن سبب الحادث، لكن إسرائيل لم تبد أي ندم في الماضي بشأن اتخاذ ما تعتبره أعمالا انتقامية داخل إيران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر يوم الخميس الماضي إلى جانب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وهو يحمل بقايا ما وصفها بأنها طائرة مسيرة إيرانية أُسقطت يوم الثلاثاء الماضي مشيرا إلى أنها إما أطلقت من أراض عراقية أو من سوريا.

قال نتنياهو إن الطائرة المسيرة التي أعلن الجيش قبل يومين إسقاطها عند حدود الأردن كانت مفخخة بمتفجرات وأنها صنعت في إيران، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.