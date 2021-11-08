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الغارديان: بصمة إيرانية في محاولة اغتيال الكاظمي

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 11:41 صباحًا

صورة لاستهداف منزل الكاظمي

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قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن شخصيات بارزة في العراق تعتقد أن (الهجوم الوقح) على منزل رئيس الوزراء يمثل تصعيدا غير مسبوق بين قادة البلاد والجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وأضافت الصحيفة: ”تشير تقارير أعدتها أجهزة مخابرات إقليمية إلى أن الهجوم شنته على الأرجح جماعات مرتبطة بإيران فقدت ثلثي مقاعدها البرلمانية في الانتخابات الوطنية وحاولت يوم الجمعة اقتحام المنطقة الخضراء قبل أن تهزمها قوات الأمن“.

وتابعت: ”لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد صدر بأمر من إيران.. وأصبحت الهيمنة السياسية في بغداد بين المصالح القومية والكتل المتحالفة مع إيران محل نزاع ساخن مرة أخرى في بيئة لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد“.

وأردفت: ”يعتقد المحللون أن الهجوم لم يكن ليحدث لو كان قاسم سليماني لا يزال على قيد الحياة، موضحين أنه لم يعد هناك نفس السيطرة على الميليشيات التي كانت تحت قيادته، وهذا يعني أن الارتباط بمقر السلطة في طهران ليس قويا كما كان“.

واختتمت ”الغارديان“ تقريرها: ”في حين لم يعلن الكاظمي ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك بعد محاولة اغتياله، نظراً للشعبية الجارفة التي سيكتسبها“.

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