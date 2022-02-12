الغاز المسيل للدموع.... ضد المحتجين في الشانزليزيه

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق مظاهرة “قافلة الحرية”، التي يعارض أعضاؤها قيود فيروس كورونا ومنعتهم من الوصول إلى الشانزليزيه في العاصمة باريس.

وتوجهت السيارات من مختلف المدن الفرنسية إلى العاصمة وبالتحديد بغية الوصول إلى قوس النصر والشانزليزيه، وكان السائقون يزمّرون ويرددون الشعارات ويلوحون بالأعلام، إلا أن السلطات استخدمت القوة ومنع التجمعات.

وبعد الاستخدام المتكرر للغاز، غطت سحابة كثيفة الطريق بأكمله. وأوقفت الشرطة أي محاولات لبناء الحواجز، بالإضافة لإغلاق الطريق المؤدي إلى باحات الشانزليزيه، بدءا من قوس النصر.

أصدرت الشرطة الفرنسية، أمس الجمعة، قراراً بتكثيف عناصر الأمن ونقاط التفتيش داخل العاصمة باريس وحولها، لمنع مسيرة “قافلة الحرية” من الدخول إلى المدينة.

تم حشد أكثر من 7000 شرطي ورجل درك في باريس منذ الجمعة لمنع “قافلة الحرية” من قطع طرق المدينة، بالإضافة إلى إحضار معدات خاصة إلى الشارع – شاحنات الجر وخراطيم المياه ورافعات الشاحنات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “أعلى درجات ضبط النفس”، وشدد أن فرنسا “بحاجة إلى الوفاق والكثير من حسن النية الجماعية”، مشيرا إلى أنه “يفهم ويحترم… التعب… والغضب” المرتبطين بالأزمة الصحية.







