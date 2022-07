الغزو الروسي.. إنفجارات تهزّ مدينة أوديسا الأوكرانية (فيديو)

هزّت انفجارات متعددة، في أولى ساعات الصباح اليوم الأحد، مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، بحسب أفادت وكالة “رويترز”.

و شوهد دخان يتصاعد بمدينة أوديسا في الساعات الأولى من صباح الأحد، في حين أفاد إعلام أوكراني بأن غارات جوية روسية تضرب مدينة أوديسا جنوب البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإنفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا، في حين لم تعلن معلومات رسمية عن الهجوم الروسي.

My friend sent me this from odesa from early this morning pic.twitter.com/6gkevRZYl3

— William A. Verboon🇺🇦 (@arie_verboon) April 3, 2022