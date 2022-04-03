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الغزو الروسي.. إنفجارات تهزّ مدينة أوديسا الأوكرانية (فيديو)

3 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 7:41 صباحًا
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هزّت انفجارات متعددة، في أولى ساعات الصباح اليوم الأحد، مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، بحسب أفادت وكالة “رويترز”.

و شوهد دخان يتصاعد بمدينة أوديسا في الساعات الأولى من صباح الأحد، في حين أفاد إعلام أوكراني بأن غارات جوية روسية تضرب مدينة أوديسا جنوب البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإنفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا، في حين لم تعلن معلومات رسمية عن الهجوم الروسي.

هدف رئيسي

وتعد أوديسا بموقعها الاستراتيجي ومينائها هدفا رئيسيا للقوات الروسية في العملية في العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، وكانت مسرحا لعدة مواجهات مؤخرا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت استعادة السيطرة على جميع المناطق المحيطة بمدينة كييف، والسيطرة الكاملة على منطقة العاصمة للمرة الأولى منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية في البلاد.

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