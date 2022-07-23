السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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الغزو الروسي مستمر.. قتلى وجرحى بقصف صاروخي على كيروهوفراد

منذ 6 دقائق
روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا

روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا

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يستمر الغزو الروسي على أوكرانيا رغم اتفاقية الحبوب التي حصلت يوم أمس بين البلدين بإشراف تركي.

وقال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم اليوم الزاقع في 23 تموز 2022، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وكتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على تيليجرام أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.

وكذلك، قال حاكم إقليم كيروهوفراد إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وأضاف الحاكم أندريه رايكوفيتش في تصريحات تلفزيونية أن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن في محطة كهرباء فرعية. وقال إن جنديا قتل أيضا في القصف فيما أصيب تسعة آخرون.

وتابع رايكوفيتش أن الضربات تسببت في تعطيل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن أحد أحياء كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم.

    المصدر :
  • رويترز

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