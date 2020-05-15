الفاتيكان اعلن إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس الإثنين أمام الزوار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الفاتيكان إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتباراً من يوم الإثنين.

وأوضح المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم، “إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتبارا من يوم الإثنين”، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

على غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية بحضور المؤمنين في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.