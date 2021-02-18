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الفاتيكان يشدد على تلقيح جميع الموظفين.. وإلّا

18 - فبراير - 2021
الفاتيكان

الفاتيكان

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أبلغ الفاتيكان موظفيه بأنهم قد يخاطرون بفقد وظائفهم إذا رفضوا التطعيم ضد كوفيد-19 دون وجود أسباب صحية تحول دون ذلك.

وذكر مرسوم أصدره الكاردينال جوزيبي بيرتيلو، الحاكم الفعلي للفاتيكان، أن التطعيم هو “الخيار المسؤول” لأنه يحول دون إلحاق الضرر بالآخرين.

ويعمل آلاف الموظفين في الفاتيكان، يعيش معظمهم في إيطاليا.

وقال المرسوم المؤلف من سبع صفحات إن من لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب صحية قد ينقلون إلى وظائف أخرى، بحيث يخالطون أشخاصا أقل، لكنهم سيحصلون على نفس الراتب حتى لو انتقلوا للعمل في منصب أقل.

وذكر أن من يرفض التطعيم دون سبب مقنع سيكون عرضة لمادة معينة في قانون حقوق وواجبات الموظف لعام 2011.

وتنص هذه المادة على أن الموظف الذي يرفض “الإجراءات الوقائية” قد يكون عرضة “لدرجات متفاوتة من العواقب قد تفضي إلى الفصل”.

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