الفاشر: آلاف القتلى والنازحين في أعنف هجوم لقوات الدعم السريع

تشهد مدينة الفاشر السودانية أزمة إنسانية كارثية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، حيث سقط ما يقارب 2000 قتيل خلال يومين، فيما تشير تقديرات نقابة أطباء السودان إلى أن العدد الفعلي أكبر بسبب الفوضى وحالات الاختفاء والاعتقالات العشوائية.

وأكد شهود ونازحون حدوث عمليات قتل جماعي، وخطف، واغتصاب، واحتجاز النساء والأطفال كرهائن. وقد نزح نحو 250 ألف شخص من الفاشر إلى مدينة طويلة، وفقاً للصليب الأحمر، وسط دعوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل وجود برك دماء وجثث بشرية في شوارع الفاشر، ما يشير إلى وقوع عمليات قتل جماعي قد ترقى إلى تطهير عرقي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس السلم والأمن الأفريقي إلى وضع حد للتصعيد العسكري ومحاسبة المسؤولين، بينما تظل الاتصالات والانترنت مقطوعة في المدينة، ويصعب الوصول إليها إلا عبر شبكة ستارلينك التي تتحكم بها قوات الدعم السريع.

منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر، نزح أكثر من 36 ألف شخص، معظمهم باتجاه ضواحي المدينة ومدينة طويلة، أكبر مركز لاستقبال النازحين في السودان، التي تضم نحو 650 ألف نازح.