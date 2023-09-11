الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفالح: السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في الهند

منذ 39 دقيقة
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي، اليوم الاثنين، أن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في جوجارات غربي البلاد.

وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة “أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب”.

والمدينة هي مركز للخدمات المالية في الهند، وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بهدف منافسة مراكز الخدمات المالية في دبي وهونج كونج.

وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.

واستعرض مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات التجارية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من القرم- أرشيفية
أوكرانيا: استعدنا السيطرة على منصات تنقيب بحرية قرب القرم
فلورنسا
وجهة إيطالية رائعة تخطط لحظر مساكن "Airbnb"
شركة أرامكو السعودية
"أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا

الأكثر قراءة

الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي