الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عامين في يوليو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو تموز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في يوليو تموز 2025، مسجلا بذلك زيادة 1.6 بالمئة عن يونيو حزيران.

وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير شباط 2023، رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8 بالمئة عن ذروة سجلها في مارس آذار 2022، والتي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو تموز فاق التراجع الذي شهدته أسعار حبوب ومنتجات الألبان والسكر.