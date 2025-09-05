الفاو: أسعار الغذاء العالمية لم تتغير تقريبا في أغسطس

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ضشالجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية لم تتغير تقريبا في أغسطس آب، مما يشير إلى فترة من الاستقرار.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس آب مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو تموز على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.