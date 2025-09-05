الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفاو: أسعار الغذاء العالمية لم تتغير تقريبا في أغسطس

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ضشالجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية لم تتغير تقريبا في أغسطس آب، مما يشير إلى فترة من الاستقرار.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس آب مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو تموز على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صحيفة تغطي المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب في كشك لبيع الصحف في موسكو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
صورة من الفيديو للأسير غاي دلال
غزة تحت القصف
فيديو.. كتائب القسام تبث كلمة لأسير إسرائيلي يتجول داخل غزة
الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
كيم يؤكد لشي: شعور الصداقة لن يتغير أيا كان تطور الوضع الدولي

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة