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الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في مارس

4 - أبريل - 2025
منظمة الأغذية والزراعة الفاو

منظمة الأغذية والزراعة الفاو

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت قليلا في مارس آذار،وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا حادا، مما بدد أثر تراجع في أسعار الحبوب والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا تغير أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.1 نقطة في مارس آذار في مقابل تقدير معدل لفبراير شباط بلغ 126.8 نقطة.

وشكلت قراءة مارس آذار زيادة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي لكنها أقل بنسبة 20.7 بالمئة عن مارس آذار 2022 عندما وصل المؤشر لذروة بعد بدء روسيا لغزوها الشامل لأوكرانيا.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية ارتفع 3.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير شباط، مع ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس جميعها نتيجة للطلب القوي على الواردات.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا 23.9 بالمئة عنها قبل عام.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضا 1.1 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار القمح، مع انحسار المخاوف بشأن أحوال المحاصيل في بعض الدول الرئيسية المصدرة في نصف الكرة الشمالي، بينما انخفضت أيضا أسعار الذرة والذرة الرفيعة.

وأشارت الفاو إلى أن مؤشر أسعار الأرز انخفض 1.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وسط ضعف الطلب على الواردات ووفرة المعروض من الصادرات.

وانخفض متوسط ​​أسعار السكر 1.6 بالمئة، مدفوعا بمؤشرات ضعف الطلب العالمي. وذكرت الفاو أن هطول الأمطار في جنوب البرازيل ساهم في هذا الانخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن التوقعات العامة للإنتاج في البرازيل والهند.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي العام الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 2.849 مليار طن مقارنة بنحو 2.842 مليار طن في السابق.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2025 عند 795 مليون طن، دون تغير يذكر أيضا مقارنة بعام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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