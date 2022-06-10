الفاو: ملايين الناس مهدّدون بالجوع

تهدّد الحرب الأوكرانية وما ينتج عنها من شح للإمدادات الغذائية ملايين الناس حول العالم، وسط مخاوف من مجاعة وكارثة على صعيد الأمن الغذائي.

في هذا السياق، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة أن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام المقبل.

وتسّبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، في حين أن روسيا هي أيضا مُصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة وزيت دوار الشمس.

الى ذلك، قال “بوبكر بن بلحسن”، مدير إدارة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة إن الصراع “يمكن أن يترتب عليه سقوط ما بين 11 و19 مليونا آخرين في (براثن) الجوع.. وهو جوع مزمن على مدى 2022 و2023”.

وقال للصحفيين إن هذا التقدير الأولي وُضع استنادا إلى انخفاض صادرات السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا.

وأفاد بأن “البلدان الأكثر تضررًا هي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات، خاصة القمح، من هذين البلدين، وكذلك الزيوت النباتية وزيت دوار الشمس”،مشيرًا الى أن بعض الدول في جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا، مثل بنجلادش وإندونيسيا، “تأثرت بشدة”.

وقالت الفاو أيضا في تقرير، إن زيادة تكلفة المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة يمكن أن تثني المزارعين عن التوسع في الإنتاج وتفاقم الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة التي تتحمل فواتير استيراد كبيرة.