الأحد 11 شوال 1442 ﻫ - 23 مايو 2021 |
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“الفطر الأسود” يتسبب بوفاة 200 شخص في نيودلهي

منذ 9 ساعات
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن وزير الصحة في مقاطعة دلهي (التي تشمل العاصمة)، ساتياندار جاين، قوله: “لقد تم تسجيل 197 حالة إصابة بمرض الفطر الأسود في المدينة. وكان هذا العدد يتراوح بين 30 و50 حالة سنويا، أما الآن فازداد بشمكل ملحوظ”.

وأفاد الوزير بأن هناك ثمانية أو تسعة مستشفيات خاصة وثلاثة مستشفيات حكومية تعالج المصابين بهذا المرض، مضيفا أن ثمة نقصا في أدوية ضدها، ومنها مادة “أمفوتيريسين ب”.

وتواصل الهند تسجيل الأرقام المرتفعة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات الهندية، السبت، تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في عدد الوفيات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

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