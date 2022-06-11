الفلبين تحتج على أنشطة "غير قانونية" للصين

قالت وزارة الخارجية الفلبينية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الفلبين قدمت احتجاجا دبلوماسيا جديدا على الأنشطة البحرية للصين داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي يبلغ طولها 200 ميل.

وهذا هو ثاني احتجاج دبلوماسي تقدمه الوزارة خلال الأيام السبعة الماضية إضافة إلى أكثر من 300 شكوى تم تقديمها ضد أنشطة بكين “غير القانونية” في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إن الصين قامت بعمليات “صيد غير قانوني” كما قامت سفن خفر السواحل الصينية بتتبع سفن فلبينية.

وأضافت أن “الصين ليس لها الحق في الصيد أو المراقبة أو التدخل في الأنشطة الفلبينية المشروعة هناك”.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

وتطالب الصين بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي وتواصل تأكيد وجودها في ذلك الممر المائي الاستراتيجي على الرغم من قرار تحكيم صدر في عام 2016 يبطل مطالبة بكين بالسيادة على تلك المناطق.

ويؤكد الاحتجاج التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب فرديناند ماركوس الذي عليه أن يحقق توازنا دقيقا بين سعيه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وعدم الظهور بشكل المستسلم لما يعتبره الجيش استفزازات بكين غير القانونية في البحر.