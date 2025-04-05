الفلبين تعبر عن قلقها بعد اعتقال 3 مواطنين بتهمة التجسس في الصين

عبرت الفلبين اليوم السبت عن قلقها إزاء اعتقال ثلاثة فلبينيين في الصين للاشتباه في أنهم جواسيس، قائلة إنهم مواطنون عاديون وإن الاعتقالات قد تكون ردا على حملة مانيلا ضد صينيين يشتبه في أنهم جواسيس.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن السلطات الصينية اعتقلت الفلبينيين واتهمتهم بالعمل لصالح وكالة المخابرات الفلبينية لجمع معلومات سرية عن جيش الصين. وأضافت أن الثلاثة اعترفوا بالجريمة.

ونفى مجلس الأمن القومي الفلبيني اتهامات بكين، قائلا إن الثلاثة كانوا مستفيدين سابقين من برنامج منح دراسية حكومي أنشئ بموجب اتفاقية بين إقليم هاينان بجنوب الصين وإقليم بالاوان في غرب الفلبين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جوناثان مالايا في بيان “إنهم مواطنون فلبينيون عاديون لم يتلقوا أي تدريب عسكري وذهبوا إلى الصين بدعوة من الحكومة الصينية للدراسة فحسب”.

وأضاف “إنهم مواطنون ملتزمون بالقانون، وليس لديهم أي سجل جنائي، وخضعوا للتدقيق والفحص من الحكومة الصينية قبل وصولهم إلى هناك”.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

واعتقلت السلطات الفلبينية ما لا يقل عن 12 مواطنا صينيا في الأشهر الثلاثة الماضية للاشتباه في قيامهم بالتجسس واتهمتهم بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات حساسة عن المعسكرات العسكرية والبنية التحتية الحيوية التي قد تقوض الأمن القومي والدفاع في مانيلا.