الفلبين تعبر عن قلقها من تصرفات الصين "الخطيرة" بعد حادث تصادم سفينتين

عبّرت الفلبين عن قلقها البالغ اليوم الثلاثاء بشأن ما وصفته بأنه “مناورات خطيرة وتدخل غير قانوني” من قبل السفن الصينية خلال مهمة إمداد خفر السواحل للصيادين الفلبينيين في منطقة سكاربورو شوال في بحر الصين الجنوبي.

ونشر خفر السواحل الفلبيني ثلاث سفن أمس الاثنين لتوصيل إمدادات، مثل الوقود والثلج، إلى عشرات الصيادين الذين يعملون حول الجزيرة المرجانية المتنازع عليها عندما واجهوا “أعمالا خطرة” و”أعمال عرقلة” من السفن الصينية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان “لم تشكل أفعالهم خطرا جسيما على الأفراد والسفن الفلبينية فحسب، بل أدت أيضا إلى التصادم المؤسف بين السفينتين الصينيتين”.

وأظهرت لقطات لخفر السواحل الفلبيني سفينة خفر سواحل صينية وهي تتعقب سفينة خفر سواحل فلبينية قبل أن تقطع سفينة تابعة للبحرية الصينية مسارها فجأة وتصطدم بها وتلحق أضرارا بسفينة خفر السواحل الصينية. وكان هذا أول تصادم معروف بين السفن الصينية في المنطقة.

وقال الجنرال روميو براونر، رئيس أركان الجيش الفلبيني

“تقييمنا هو أن الهدف الحقيقي للسفينة التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني هو صدم (سفينة) خفر السواحل الفلبينية. وهذا أيضا (هو) تقييم خفر السواحل الفلبيني”.

ونددت الولايات المتحدة بأفعال الصين، وقالت السفيرة الأمريكية لدى مانيلا ماري كاي كارلسون على موقع إكس “نندد بهذا العمل المتهور الذي قامت به الصين ضد سفينة فلبينية”.

وأمس الاثنين، قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لطرد السفن الفلبينية من المياه المحيطة بسكاربورو شوال.

وتمثل هذه المواجهة أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث وسط فترة من التوترات المتصاعدة بين مانيلا وبكين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.