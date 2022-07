الفلبين.. قتلى خلال اطلاق نار على جامعة وشكوك انها "عملية اغتيال"

شهدت جامعة “أتينيو دي مانيلا” في العاصمة الفلبينية، الأحد، إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى، وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون.

ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

Three people killed in #Philippine university #shooting: officials

Rose Furigay, a former mayor of Lamitan City in Basilan, is among the three victims in the shooting incident at the #AteneoDeManila University on Sunday, the #QuezonCity Police District said.#ManilaEncounters pic.twitter.com/5lfSVTRh9h

