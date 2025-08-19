الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
الفلبين وأستراليا وكندا تنفذ إبحاراً مشتركاً في بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي

نفذت قوات بحرية من كل من الفلبين وأستراليا وكندا، اليوم الثلاثاء،  ‬إبحارا مشتركا في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تشهد توترا متصاعدا منذ تصادم وقع بين سفينتين صينيتين الأسبوع الماضي.

وشاركت في العملية الفرقاطة الفلبينية بي.آر.بي خوسيه ريزال والمدمرة الأسترالية إتش.إم.إيه.إس بريسبان والفرقاطة الكندية إتش.إم.سي.إس فيل دي كيبيك.

وأكد مسؤول عسكري فلبيني أن العملية ليست موجهة ضد أي دولة.

وقال الكولونيل دينيس فرنانديز في مؤتمر إن الإبحار المشترك يجري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

والعملية التي بدأت يوم الأحد قبالة ميندورو الشرقية بغرب البلاد وتنتهي في بالاوان هي جزء من التدريبات العسكرية الجارية بين الفلبين وأستراليا.

وانطلقت التدريبات المشتركة التي تحمل اسم (آلون) وتعني “موجة” بالفلبينية في 15 أغسطس آب وتستمر 15 يوما. وتشمل عمليات برمائية وبرية وتدريبات بالذخيرة الحية لتعزيز قدرات الجيشين على التعاون.

