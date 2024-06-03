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الفلسطينيون يطلبون من محكمة العدل الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية

منذ دقيقة واحدة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية “قدمت… طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)”.

ويتواصل القتال في غزة رغم الوساطة والأمر الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح حيث تقول إنها تحاول القضاء على مقاتلي حماس.

ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالميا بسبب حملتها على غزة، وعلى نحو خاص منذ أن بدأت هجومها على رفح هذا الشهر رغم المناشدات بعدم الإقدام على ذلك من أقرب حلفائها، الولايات المتحدة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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