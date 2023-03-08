الفيدرالي الأميركي يحذّر من ضغوط تضخّمية "واسعة النطاق" تنتظر أمريكا!

حذّر الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستواجه ضغوطا تضخّمية “واسعة النطاق”، وذلك غداة تصريحات لرئيسه، جيروم بأول، تسببت باضطرابات في البورصات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وكان باول قد حذّر في وقت سابق من أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدّل الفائدة، مشيرا إلى أن الهيئة قد تعمد لرفع معدّل الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعا إذا اقتضى الأمر.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إلى أن استطلاعه للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة يفيد بارتفاع طفيف إلى متوسط على مستوى التوظيف في غالبية المناطق التي لديه فيها بنوك فدرالية، فيما تبقى أوضاع سوق العمل متينة.

وللاحتياطي الفدرالي 12 بنكا مكلّفة بتطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي في 12 منطقة، بحسب “فرانس برس”.

وعلى مقياس سنوي وحتى 27 فبراير، سجّل النشاط الاقتصادي الإجمالي ارتفاعا طفيفا، إذ أظهرت بيانات ستة من البنوك الـ12 للاحتياطي الفدرالي تسارعا طفيفا في وتيرة الأنشطة، فيما اقتصرت تقارير البنوك الستة الأخرى على ارتفاع هامشي.

وأفادت تقارير بنوك عدة للاحتياطي الفدرالي بتسجيل ارتفاع على صعيد تضخّم الأسعار، مع ضغوط تضخّمية مستمرة سجّلت في نيويورك، وزيادة “كبيرة” في تكاليف إيجار المنازل السكنية في كانساس سيتي.

ولا يزال التضخّم أعلى من معدّل 2 في المئة، وهي النسبة التي يسعى إليها الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل، وذلك رغم حملة تشديد للسياسة النقدية رفعت معدّلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية.

وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، قال باول إن سوق العمل لا تزال “ضيّقة للغاية”.

وتم استحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل، في يناير الماضي، ما أدى إلى تراجع معدّل البطالة في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ ستينيات القرن الماضي.