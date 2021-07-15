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الفيضانات تتسبب في إغلاق بلجيكا لأحد مفاعلاتها النووية

15 - يوليو - 2021
مفاعل نووي في بلجيكا

مفاعل نووي في بلجيكا

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أغلقت السلطات البلجيكية اليوم الخميس مفاعل نووي يدوي بعد أن اكتشف العاملون علامات تسريب في نظام التبريد بأحد المولدات، على خلفية الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد.

وقالت الوكالة الاتحادية للرقابة النووية في بلجيكا (فانك) اليوم الخميس إنه تم إغلاق المفاعل النووي “دويل 2″، حيث لاحظ موظفو شركة الكهرباء التي تمتلك المفاعل أن المولد يستخدم كمية أكبر من الهيدروجين – وهو مؤشر محتمل على حدوث تسرب – وبالتالي قرروا إغلاق المفاعل كإجراء احترازي، وفقا لبيان صحفي للوكالة الاتحادية للرقابة النووية.

وقالت الوكالة: “الوضع تحت السيطرة، لكن فانك تتابع الحادث مع (شركة الطاقة) إنجي إلكترابيل”.

ويقع المولد في الجزء غير النووي من محطة للطاقة الذرية، ويتم التبريد فيه باستخدام الهيدروجين، حسبما ذكرت فانك.

ويتم توليد نحو نصف الكهرباء في بلجيكا باستخدام الطاقة النووية، وتمثل الأعطال المتكررة سببا للخلاف مع ألمانيا وهولندا المجاورتين.

ويقع مفاعل دويل 2 الذي يزيد عمره على 40 عاما، بالقرب من أنتويرب، وهي مدينة فلمنكية في شمال بلجيكا قريبة للغاية من الحدود الهولندية.

وفي عام 2019، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال عدم إجراء التقييمات البيئية قبل تمديد عمر المفاعلين دويل 1 و2، لكنها قالت إنه ليس من الضروري إغلاقهما.

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