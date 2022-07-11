الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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الفيضانات تغمر أكبر مدينة في باكستان

منذ 25 دقيقة
الفيضانات في باكستان

الفيضانات في باكستان

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قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة تسببت في سيول وفيضانات واسعة النطاق وألحقت أضرارا بمدينة كراتشي، العاصمة المالية لباكستان، لدرجة أنها اجتاحت حي المال والأعمال في المدينة.

وقال مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند للصحفيين إن أغلب الأنفاق غمرتها المياه وليس هناك موقع يمكن ضخ مياه السيول منه.

وأشار إلى أن كمية غير مسبوقة من الأمطار هطلت إذ بلغت 126 ملليمترا في ثلاث ساعات فقط.

وأكدت السلطات وفاة شخص في أحدث موجة من الأمطار الموسمية ليضاف إلى 29 قتيلا منذ بدء ذلك الموسم الشهر الماضي.

وقالت البحرية الباكستانية في بيان إنها تشارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تويتر “أشعر بحزن عميق بسبب الخسائر المأساوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في كراتشي”، وعرض كل دعم ممكن على إدارة المدينة.

كما تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط كراتشي بمدينة كويتا بسبب مياه السيول التي غمرت أجزاء منه.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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