الفيفا يحذر من التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم في السلفادور

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من خلال خطاب نشر عبر الانترنت من أنه ربما يفرض إيقافا على السلفادور ومن ثم يحرمها من المشاركة في البطولات إذا أقدم المعهد الرياضي التابع للدولة على استبعاد مسؤولي الاتحاد المحلي للعبة الشعبية وقام بتعيين مجموعة أخرى من اختياره على رأس الاتحاد.

وفي الأسبوع الماضي أوقفت محكمة تأديبية مرتبطة بالمعهد الرياضي سبعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد السلفادوري لكرة القدم بصفة مؤقتة.

وقال المعهد الرياضي إن قرار الإيقاف جاء بسبب رفض هؤلاء المسؤولين “تعديل” لوائحهم حتى تتوافق مع قانون جديد يفرض على المؤسسات الرياضية الالتزام بالأوامر الحكومية.

وقالت المحكمة أيضا إنها ستشرع في إجراءات لتقييم الوضع القانوني للاتحاد المحلي للعبة وإنه سيتم تعيين قيادة جديدة للاتحاد من أجل العمل على تعديل اللوائح.

وقال خطاب الفيفا “الفيفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف) يعتبران الحقائق المذكورة سلفا بمثابة تدخل غير مبرر في شؤون الاتحاد ومن ثم فإنها تنتهك الالتزامات المفروضة على الاتحاد المحلي بناء على لوائح الفيفا”.

وقال الفيفا إنه إن لم يتم التراجع عن هذه القرارات بحلول 25 يوليو تموز الجاري فإن القضية ستحال فورا إلى مجلس الفيفا من أجل اتخاذ قرار ربما يتضمن إيقاف الاتحاد السلفادوري ما يحرمه من المنافسة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.