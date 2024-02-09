القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية: نحتاج لابتكار أساليب جديدة للقتال

قال القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية (الجمعة 9-2-2024) في أول تصريحات علنية منذ توليه مهامه إن القوات المسلحة بحاجة إلى التكيف وابتكار أساليب جديدة للقتال لتحقيق النصر على الغزاة الروس.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوجني. وهو أكبر تغيير لكبار القادة منذ اندلاع الحرب مع روسيا ويأتي في وقت يموج بالتحديات.

وقال سيرسكي في منشور على تيليغرام “التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح”، مشيرا إلى الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية باعتبارها أمثلة للتكنولوجيا الجديدة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا على تحقيق النصر.

ويأتي تغيير القادة في فترة صعبة لأوكرانيا التي فشلت في استعادة مناطق كبيرة منذ أواخر 2022 وتواجه الآن انقطاعا محتملا في المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، أكبر داعم لها.

وتشن القوات الروسية حاليا هجوما على بلدة أفدييفكا الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة، في تصعيد للمساعي المتواصلة منذ شهور للسيطرة عليها.

وتولى سيرسكي الذي كان قائدا للقوات البرية، قيادة عمليات الدفاع عن العاصمة الأوكرانية بنجاح في بداية الغزو الروسي والهجوم المضاد الخاطف في الشمال الشرقي، وهما من أكبر النجاحات في السنة الأولى من الحرب.

وطالت سيرسكي انتقادات بعض الجنود الأوكرانيين خلال دفاع أوكرانيا عن بلدة باخموت الشرقية، حيث قُتل آلاف من الجانبين قبل انسحاب قوات كييف في مايو أيار 2023.