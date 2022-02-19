القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ينفي أي إستهداف لإقيلم دونباس

نفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم السبت، أي إستهداف لإقليم دونباس أو الأراضي الروسية بالمدفعية.

ونشر القائد العسكري الأوكراني على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم السبت قائلاً:

” نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم معلومات حول قصف مزعوم من قبل أوكرانيا لأراضي بالقرب من النقاط السكنية في منطقة روستوف”.

وأضاف: “لم تقم وحدات القوات المشتركة بأي قصف من منظومات المدفعية سواء في الأراضي المحتلة أو أراضي روسيا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عدداً من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جهته إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن “زيادة حادة في وتيرة القصف الأوكراني على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك”.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين, ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة “دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا.