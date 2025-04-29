القابضة "إيه.دي.كيو" تبيع سندات بملياري دولار

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، باعت سندات بملياري دولار على شريحتين اليوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أول عملية بيع أدوات دين لها هذا العام.

باعت (إيه.دي.كيو)، المعروفة سابقا باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، شريحة بمليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وأخرى بالقيمة نفسها لأجل 10 سنوات بعائد 95 نقطة أساس فوق المعيار ذاته، وهو أقل من السعر الاسترشادي السابق بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب سبعة مليارات دولار.

كما جمعت (إيه.دي.كيو)، أصغر صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، ملياري دولار في سبتمبر أيلول من خلال بيع سندات على شريحتين.

وكانت رويترز أفادت في مارس آذار بأن (إيه.دي.كيو) وإنرجي كابيتال بارتنرز الأمريكية أطلقتا مبادرة قيمتها 25 مليار دولار تركز على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.

تأسست (إيه.دي.كيو) في 2018، وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، التي تملك أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات النفط في الإمارات، ولديها محفظة واسعة تشمل الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.