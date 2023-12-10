القادم أعظم.. أبو عبيدة: لن يخرج أسير إسرائيلي واحد إلا بشروط المقاومة

أكد الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ” أبو عبيدة” أنه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

وقال أبو عبيدة إنه لا إسرائيل ولا داعموها يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام.

وأضاف مؤكدا “لا نتنياهو ولا حكومته ولا صهاينة البيت الأبيض يستطيعون تحرير جندي واحد والعملية الفاشلة أثبتت ذلك”، في إشارة إلى إفشال محاولة تحرير أسير إسرائيلي ومقتله قبل أيام.

وشدد على أن الهدنة المؤقتة “أثبتت مصداقية كتائب القسام بأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا”.

ميدانياً، أعلنت كتائب القسام في بيان عبر حسابها على تليغرام أن مقاتليها تمكنوا من القضاء على قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالكامل في منطقة المعري شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، إن المقاتلين فجّروا في البداية عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في القوة الإسرائيلية.

وبعد الانفجار، عاود المقاتلون التقدم باتجاه القوة فوجدوا أفرادها قتلى عدا اثنين، فأجهزوا عليهما وعادوا إلى قواعدهم بسلام.